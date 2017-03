Polizeibericht Stuttgart BMW brennt in Feuerbach

Von red 18. März 2017 - 12:52 Uhr

Im Motorraum eines BMW bricht während der Fahrt ein Feuer aus. Die beiden Insassen verlassen sofort das Fahrzeug. Der Feuerwehr kann den Brand schließlich löschen.





Stuttgart - Bei einem Fahrzeugbrand am Samstagvormittag auf der B295 kurz nach dem Feuerbacher Tunnel ist an einem BMW ein Sachschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro entstanden. Gegen 10.10 Uhr war ein 36-Jähriger war mit seinem BMW auf der B 295 in Fahrtrichtung Weilimdorf unterwegs, als aus bislang unbekannter Ursache das Feuer im Motorraum ausbrach. Er und seine 50-jährige Beifahrerin verließen sofort das Fahrzeug, beide wurden nicht verletzt.

Die mittlerweile eingetroffene Feuerwehr meldete um 10.26 Uhr „Feuer aus“. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der anschließenden Bergung des Fahrzeugs musste der Tunnel bis 12.30 Uhr gesperrt werden. Wegen der Tunnelsperrung kam es im Bereich Feuerbach zu Verkehrsbehinderungen.