Polizeibericht aus Stuttgart Lkw ist 40 Zentimeter zu hoch und bleibt stecken

Von red 09. Juli 2017 - 15:20 Uhr

Der Lkw blieb in der Durchfahrt hängen. Foto: SDMG

In Untertürkheim verschätzt sich ein Lkw-Fahrer bei der Durchfahrt unter einer Unterführung und bleibt mit seinem Fahrzeug hängen. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Stuttgart.

Stuttgart-Untertürkheim - Weil er wohl die Maße seines Fahrzeugs unterschätzt hat, ist der Fahrer eines Lkw am Samstagabend in der überbauten Unterführung in der Bicklenstraße in Stuttgart-Untertürkheim mit seinem 7,5-Tonner steckengeblieben.

Wie die Polizei berichtet, war der 37-Jährige gegen 19.25 Uhr mit seinem Lkw, der einen etwa 3,20 Meter hohen Planenaufbau hatte, von der Augsburger Straße in die Unterführung gefahren. Diese ist allerdings nur 2,80 Meter hoch. Durch den Aufprall wurde der Aufbau des Lkw zirka einen halben Meter nach hinten gebogen.

Die Feuerwehr begutachtet den Schaden am Gebäude. Eine Gefahr für die Bewohner bestand allerdings nicht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 50.000 Euro, verletzt wurde niemand.