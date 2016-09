Polizei vermutet Verwechslung Esel hält Auto für Mohrrübe – und beißt zu

Von red/dpa 16. September 2016 - 14:45 Uhr

Ein Esel hat in Schlitz zweimal in das Auto-Heck eines Sportwagens gebissen.Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Kuriose Polizeimeldung vom Vogelsberg: Ein Esel hat zweimal in das Auto-Heck eines orangefarbenen Sportwagens gebissen. Das Tier hielt das auffällige Auto vermutlich für eine überdimensionale Karotte.

Schlitz - Ein Esel hat im Vogelsberg in ein orangefarbenes Auto gebissen und einen Schaden von etwa 30.000 Euro angerichtet. „Der Vierbeiner vermutete wohl, dass an der Weide eine überdimensionale Mohrrübe liege und biss zweimal in das Heck“ des teuren Sportwagens, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Fahrer hatte sein Fahrzeug am Donnerstag rückwärts vor der Koppel des Esels in Schlitz eingeparkt. Das Tier biss zwei Mal in das Heck, dabei beschädigte es unter anderem den Lack.