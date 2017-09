Polizei verhaftet Mann in Bietigheim Randalierer brüllt vor Apotheke rum

Von bin 01. September 2017 - 15:02 Uhr

Vor einer Apotheke in Bietigheim wurde randaliert und gepöbelt. Foto: dpa

Er hat Passanten angeschrien, mit Flaschen geworden und ist Polizisten aggressiv angegangen: Ein 32-Jähriger hat vor einer Apotheke in Bietigheim-Bissingen randliert und wurde verhaftet.

Bietigheim-Bissingen - Vermutlich da er unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation und dem Einfluss von Alkohol stand, randalierte ein 32-Jähriger am Donnerstag gegen 13 Uhr vor einer Apotheke im Stadtteil Buch. Der Mann schmiss mit Gegenständen, wie Flaschen und Dosen, um sich und schrie Passanten sowie die Angestellten der Apotheke an. Der alarmierten Polizei schlug nach ihrem Eintreffen sogleich ebenfalls seine Aggressivität entgegen, worauf die Beamten den 32-Jährigen zu Boden drängten und ihm Handschließen anlegten. Der Mann wurde im weiteren Verlauf in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.