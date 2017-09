Polizei twittert vom Wasen “Da haben sich zwei gehauen“

Von bb 30. September 2017 - 12:44 Uhr

Die Polizei twittert am 30. September über ihre Einsätze auf dem Cannstatter Wasen. Foto: Screenshot/@PP_Stuttgart

Langsam steigt der Alkoholpegel auf dem Cannstatter Wasen. Der Parkplatz ist schon voll und zwei Festzeltbesucher sind es wohl auch. Es kommt zum Streit, andere mischen mit. Die Wasenstreife greift ein.

Stuttgart - Ihre Kollegen in München haben die Latte mit ihren launigen Kurznachrichten von der Wiesn hoch gelegt – am Samstag gewährt die Stuttgarter Polizei über den Hashtag #wasenstreife Einblicke in den Alltag der Streifen auf dem Cannstatter Volksfest. Auch die Bundespolizei meldet sich an diesem Samstag von 15 Uhr an über #24hBPol auf Twitter vom Wasen. Das vermelden die schwäbischen Ordnungshüter:

Gegen 13.30 Uhr meldet die Wasenstreife: Die Parkplätze sind nahezu voll, Besucher sollten die Öffentlichen zum Wasen nehmen. Das war abzusehen. Erster ernsthafter Einsatz im Bierzelt: eine Schlägerei. Für die Betreffenden ist jetzt erstmal Schluss mit lustig:

Da haben sich zwei gehauen, unsere Kollegen kümmern sich drum. Unbeteiligter mischt sich kräftig ein und muss jetzt auch mit. #Wasenstreife— Polizei Stuttgart (@PP_Stuttgart) 30. September 2017

Bis zum Mittag blieb es ruhig, keine außergewöhnlichen Vorkommnisse – bei strahlendem Sonnenschein läuft es gemächlich für die Beamtinnen und Beamten auf dem Wasen an. Gegen Nachmittag und am Abend wird sich die Taktung sicher noch erhöhen. Der große Ansturm von VfB-Fans bleibt den Einsatzkräften an diesem Samstag allerdings erspart, der VfB Stuttgart tritt auswärts gegen Eintracht Frankfurt an. Einzig ein Festzeltbesucher, ein volles Tablett und fliegende Göckele rufen die Einsatzkräfte am Mittag auf den Plan:

Als Aushilfskellner nicht geeignet - Festzeltbesucher wirft Tablett mit Göckeles und Maßkrügen um. Wir eilen zu Hilfe #Wasenstreife— Polizei Stuttgart (@PP_Stuttgart) 30. September 2017

Auf Schwäbisch liest sich das bei der Polizei dann so:

Bassierd isch bassierd! War aus Vrseha. Es gohd weidr - die nächschde Gäst warted scho uff'd Maß #Wasenstreife https://t.co/vtHiPQxRIz— Polizei Stuttgart (@PP_Stuttgart) 30. September 2017

Zum Warm-up eine Mannequin Challenge, dann ging es für die Wasen-Polizei los: