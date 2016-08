Polizei sucht mit Foto 81-Jähriger wird vermisst

Von red 26. August 2016 - 12:55 Uhr

Ein 81-jähriger Mann ist am Donnerstagmorgen aus einem Heim in Bad Cannstatt verschwunden. Die Polizei sucht jetzt mit einem Lichtbild nach dem Mann, der dringend Medikamente benötigt.



Bad Cannstatt - Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem 81 Jahre alten Wichard Schulze, der am Donnerstagvormittag aus einem Heim in Altenburg in Bad Cannstatt verschwunden ist.

Der 81-Jährige wurde zuletzt am Donnerstag gegen 9.30 Uhr gesehen. Er leidet offenbar unter Demenz und ist dringend auf Medikamente angewiesen. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Herr Schulze ist 1,68 Meter groß, hat weiße Haare, eine korpulente Statur und ist Brillenträger. Bekleidet war er zuletzt mit einem weinroten Hemd, einer dunkelblauen Hose mit Hosenträgern und schwarzen Schuhen.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/ 8990-5778 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.