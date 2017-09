Marbach im Kreis Ludwigsburg 76-jährige Frau vermisst

12. September 2017

Bisher ist die Suche mit Hubschrauber und Polizeispürhund erfolglos geblieben. Foto: dpa

Eine Seniorin ist am Montag aus der Wohnung in Marbach, in der sie mit ihrem Ehemann lebt, spurlos verschwunden. Sie ist vermutlich demenzkrank.

Marbach - Seit Montag wird die 76 Jahre alte Cäcilia P. aus Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) vermisst. Wie die Polizei berichtet, verließ sie gegen 16 Uhr ihre Wohnung im Ortsteil Hörnle, in der sie gemeinsam mit ihrem Ehemann lebt. Die Seniorin ist wahrscheinlich demenzkrank, jedoch körperlich fit. Suchmaßnahmen, die noch in der Nacht eingeleitet und unter anderem mit Beteiligung eines Polizeihubschraubers und Personenspürhundes durchgeführt wurden, blieben ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Auch eine weitere Suchaktion am Dienstagvormittag, bei der erneut ein Polizeihubschrauber eingebunden war, verlief ohne Ergebnis. Die Gesuchte ist 1,65 Meter groß und schlank und hat graue Haare. Bekleidet ist sie vermutlich mit einer dunkelfarbenen Hose, mehrfarbiger dunkler Strickjacke und weißen Sportschuhen. Das Kriminalkommissariat Ludwigsburg bittet unter der Telefonnummer 07141/18-9 um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten.