Polizei Stuttgart Polizist Gregor begeistert das Netz

Von Anna Lammers 04. November 2016 - 11:42 Uhr

Gregor ist Polizist bei der Stuttgarter Polizei und stellt in einem Video auf Facebook seinen Job in der Ausnüchterungszelle vor.Foto: Screenshot/Facebook Polizei Stuttgart

Keine Verfolgungsjagd, keine spektakuläre Festnahme – dieses Mal begeistert die Stuttgarter Polizei das Netz mit einem Facebook-Video von Gregor, dem Polizisten aus der Ausnüchterungszelle. Online gibt es bereits Bewerbungen für einen Zellenplatz.

Stuttgart - Die Polizei in Stuttgart ist nicht nur Freund und Helfer, sondern sorgt derzeit auch für große Begeisterung bei Facebook. Der Grund: Gregor, der Polizist aus der Ausnüchterungszelle.

Unter dem Motto #VonFallzuFallmituns zeigt sich die Polizei Stuttgart in ihren Sozialen Netzwerken gerne volksnah. In der Serie veröffentlichen sie regelmäßig kleine Imagefilme auf Facebook und stellen dabei nicht nur die einzelnen Abteilungen, sondern auch die Polizisten aus Stuttgart in ihrer ganz natürlichen Arbeitsumgebung vor.

Ob Franziska aus der Motorradstaffel, Friedhelm vom Objektschutz oder Michael von der Verkehrsüberwachung: Die oft unfreiwillig komischen Filme begeistern die Netzgemeinde. Dieses Mal sorgt Gregor, der freundliche Polizist aus der Ausnüchterungszelle, für Erheiterung.

Über 93.000 Mal (Stand 4. November, 11.33 Uhr) wurde Gregors leidenschaftliche Beschreibung seines Berufs in der Ausnüchterungszelle schon aufgerufen. Vor den Stahlgittern der Zellen und mit beruhigender Musik unterlegt, erzählt der junge Polizist mit viel Enthusiasmus von seinen Aufgaben mit den betrunkenen Stuttgartern. „Da ist eigentlich immer alles dabei, Männer, Frauen, alte und junge Leute. Bei uns schlafen diese Betrunkene erst mal ihren Rausch aus. Während sie das tun, sind sie in unserer Obhut und sicher.“ Gregor ist so überzeugend, dass sich manche in den Kommentaren unter dem Video schon auf einen Platz in einer der Zellen bewerben.

Die Kommentare reichen dabei von „Gibt es eigentlich schon eine yelpbewertung für eure Ausnüchterungszelle?“ bis zu „Gut gemeint, aber wen soll das jetzt ansprechen?“.

Dass sich die Stuttgarter Polizei durchaus auch sicherer und kreativer in den Sozialen Netzwerken bewegen kann, zeigte die Bundespolizei Stuttgart bei ihrem 24-Stunden-Twitter-Marathon vom Cannstatter Volksfest.

Wer in die missliche Lage einer Nacht in der Ausnüchterungszelle geraten sollte, muss sich also keine Sorgen machen, denn Gregor ist da. Und, eines ist sicher: Gregor ist gerne Polizist in Stuttgart, wie er strahlend am Ende des Clips betont.