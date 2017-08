30 Jahre Frauen bei der Schutzpolizei Die Pionierin mit den fünf Sternen

Von Christine Bilger 31. August 2017 - 15:48 Uhr

Pünktlich zu Dunja Walters Abi wurde die Schutzpolizei für Frauen geöffnet. Foto: Lichtgut/Michael Latz

Seit dem 1. September 1987 können Frauen in Baden-Württemberg zur Schutzpolizei. Eine der ersten ist Dunja Walter. Sie ist seit knapp 30 Jahren Polizistin und leitet den Polizeigewahrsam in Stuttgart.

Stuttgart - Die Polizistentochter Dunja Walter hat nach dem Abitur nicht lange überlegen müssen, was sie machen will: Dass sie zur Polizei geht, stand für sie fest. Jedoch dachte sie damals, der Weg zum Traumjob würde über das Studium zur Kriminalpolizei führen. Frauen in der Schutzpolizei, das gab es in ihrer Jugendzeit, die sie im Zollern-Alb-Kreis verbrachte, noch nicht. „Dann kam raus, dass Baden-Württemberg von Herbst 1987 an Frauen dort einstellt – und damit war für mich alles klar“, erzählt die Erste Polizeihauptkommissarin. Am 1. März 1987 begann sie mit der Ausbildung. Nach mehreren Stationen in Stuttgart ist sie nun Leiterin des Polizeigewahrsams.

Was heute selbstverständlich ist, war damals vor allem für die Ausbilder eine Umstellung, berichtet Dunja Walter. Für die Mitschüler war es normal, mit jungen Frauen gemeinsam zu lernen. „Die kannten das ja aus der Schule“, sagt die Beamtin. „Einheitlichkeit war angeordnet“, fügt die 50-Jährige hinzu. Das heißt, es wurde in der Ausbildung kein Unterschied gemacht, ob eine junge Frau oder ein junger Mann sich abmühte.

Im Wohnheim wurde nachts die Tür zum Männertrakt abgeschlossen

Ein paar Unterschiede machten die Uniformträgerinnen aber doch aus: „In den ersten Wochen wurden wir noch ein bisschen mit Samthandschuhen angefasst“, sagt Dunja Walter. „Bis die dann gemerkt haben, dass man mit uns auch gerade Sätze sprechen kann.“ Bis das soweit war, spielten die Frauen in Uniform ein bisschen verkehrte Welt – und setzten sich für die Gleichberechtigung der Männer in ihren Reihen ein. Die Geschichte von den neuen Schuhen ist so eine. „Nach unserem ersten Marsch in den neuen Schuhen geschah, was halt passiert, wenn Schuhe noch nicht eingelaufen sind. Wir bekamen Blasen an den Füßen“, erzählt Walter. Am nächsten Tag beim Sport hieß es, die Frauen müssten wegen der Blasen nicht beim Lauf mitmachen. „Da haben wir dann gesagt, dass das ungerecht ist, und gefordert, dass die Männer mit Blasen auch nicht laufen müssen.“ Sie setzten sich durch, die geschundenen Füße der Männer wurden ebenfalls geschont. Unter „kurios“ verbucht die Polizistin, dass im Wohnheim zwischen den vier Frauenzimmern und dem Männerbereich eine Glastür war, die nachts abgeschlossen wurde.

„Sind Sie echt?“ fragten Passanten beim Anblick von Frauen in Uniform

Als es nach der Ausbildung auf die Dienststelle ging, seien die meisten Männer auch prima mit den neuen Kolleginnen klargekommen. Wenn jemand seltsam reagierte, dann sei das keine Frage des Alters gewesen: Mal konnten die jungen Männer die Frauen in Uniform leichter akzeptieren und die älteren hatten Probleme, auf manchen Revieren war es genau andersrum. „Die Reaktionen draußen waren aber krass – man stand schon echt im Fokus als Frau. ,Sind Sie echt?’, hat man mich mal gefragt“, erzählt Dunja Walter. Das war in den frühen 1990er Jahren. 1992 kam Dunja Walter nach Stuttgart, auf das Revier Ostendstraße. „Dort begann und endete meine Zeit im Schichtdienst“, sagt sie. Dazwischen lagen mehrere Stationen, ab 1994 das Studium an der Polizeihochschule, für das man damals noch vorgeschlagen werden musste. Danach war Dunja Walter unter anderem Dienstgruppenleiterin in den Revieren Mönchhaldenstraße, Weilimdorf und dann wieder Ostendstraße. 2007 stieg sie in der Ermittlungsgruppe Gaststätten „so richtig in die Ermittlungen ein“. Anschließnd wurde sie Leiterin des Polizeigewahrsams. Eine „coole Dienststelle mit einer Topmannschaft“, sagt sie. Hinter aus Sicherheitsgründen vergitterten Fenstern zu arbeiten mache ihr nichts aus. „Ich hab ja den Schlüssel“, sagt Walter.

Harte Jungs im Gewahrsam zeigen mitunter Respekt vor Frauen

Im Gewahrsam landen festgenommene Tatverdächtige oder Nachtschwärmer zum Ausnüchtern in der Zentralen Ausnüchterungsstelle. Walter ist hier Chefin von 32 Kolleginnen und Kollegen – etwa ein Fünftel sind Frauen. „Sie haben mit unserer Klientel, die auch etwa zu 80 Prozent aus Männern besteht, meist keine Probleme. Wenn es brenzlig wird, greift ein Mann ein – das gilt im Notfall auch, wenn eine Frau eine Frau durchsuchen muss und diese rabiat wird“, sagt sie. Mitunter würden wilde Kerle auch handzahm, wenn Frauen vor ihnen stehen: „Wir hatten da mal neulich einen Kandidaten, der randalierte. Da bin ich rein und hab ne ganz deutliche Ansage gemacht“, sagt Walter. Der Mann habe sie gemustert, die vielen Sterne als Zeichen des hohen Dienstgrads gesehen, und war ruhig: „Vor Frauen habe ich Respekt“, habe er gesagt, und sei fortan kooperativ gewesen.