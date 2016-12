Polizei So lauten die Pläne für die Silvester-Nacht in Köln

Von red/dpa 12. Dezember 2016 - 12:40 Uhr

Was beim letzten Silvester in Köln passierte, soll nicht mehr vorkommen.Foto: dpa

Nach den zahlreichen Übergriffen auf Frauen in der vergangenen Silvester-Nacht von Köln, hat die Polizei nun ihr umfassendes Konzept für das bevorstehende Silvester vorgestellt.

Köln - Tausende Sicherheitskräfte sollen die kommende Silvesternacht in Köln sicherer machen als die vergangene. Allein die Kölner Polizei will mit 1500 Beamten neuerliche Übergriffe verhindern, wie Polizeipräsident Jürgen Mathies am Montag ankündigte. Das sind etwa zehnmal so viele wie beim zurückliegenden Jahreswechsel, der von massenhaften Übergriffen gegen Frauen überschattet wurde. „So etwas darf sich nicht wiederholen“, sagte Mathies.

Die Bundespolizei will zudem mit rund 800 Beamten unter anderem in Bahnhöfen und Zügen in Nordrhein-Westfalen unterwegs sein. Die Stadt Köln wiederum stockt ihre Ordnungskräfte auch mit privaten Sicherheitsdiensten auf rund 600 auf. Im vergangenen Jahr war es in Köln vor allem rund um den Hauptbahnhof zu den Übergriffen auf Frauen gekommen. Der damalige Polizeieinsatz gilt als missraten.