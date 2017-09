Polizei Ludwigsburg sucht Zeugen Handtasche entrissen und geflüchtet

Von red/pho 26. September 2017 - 14:27 Uhr

Die Polizei sucht nach Zeugen zu dem Vorfall. Foto: dpa

Ein Unbekannter greift von hinten an die Handtasche einer Frau in Ludwigsburg. Als der Henkel der Tasche reisst, flieht er. Nun sucht die Polizei nach ihm.

Ludwigsburg - Die Kriminalpolizei Ludwigsburg sucht Zeugen, die Hinweise zu einem versuchten Raub in Ludwigsburg geben können.

Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 21.40 Uhr an der Oststraße. Eine 28 Jahre alte Fußgängerin wurde dort von einem unbekannten Mann verfolgt. Als sie es bemerkte, wählte sie die Notrufnummer der Polizei und bog in die Georg-Kropp-Straße ein. Dort griff der Unbekannte von hinten nach ihrer Handtasche und versuchte, sie ihr zu entreissen. Dabei riss der Henkel der Tasche ab und die Frau stürzte zu Boden.

Fahndung bislang ohne Erfolg

Der Unbekannte rannte in die Oststraße und dann in Richtung Friedrichstraße – wahrscheinlich ohne das Diebesgut. Der Täter hatte laut Polizei eine kräftige Statur und ist zwischen 30 und 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und hat kurze, schwarze Haare.

Er hatte einen Drei-Tage-Bart und trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine blaue Jeans. Er soll gebrochen deutsch gesprochen haben. Bislang verlief die Fahndung nach dem Mann ohne Erfolg. Daher bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Nummer 07141/18-9 zu melden.