Polizei Ludwigsburg Renitenter Mann widersetzt sich Polizei

Von red 05. April 2017 - 11:22 Uhr

Mit Tritten und Schlägen wehrte sich ein 51-Jähriger in Ludwigsburg gegen die Beamten.Foto: dpa

Ein Mann pöbelt nahe einer Tankstelle Passanten an. Als die Polizei naht, rennt er mehrmals über eine vierspurige Straße und schlägt und tritt um sich, als die Beamten ihn stellen.

Ludwigsburg - Mit einem äußerst aggressiven 51-Jährigen bekamen es Beamte des Polizeipostens Oststadt am Dienstagnachmittag in der Friedrichstraße in Ludwigsburg zu tun. Wie die Polizei berichtet, fiel der Mann gegen 15.00 Uhr im Erlenweg und bei einer nahegelegenen Tankstelle auf, da er dort Passanten und Kunden anpöbelte. Als er den herannahenden Streifenwagen entdeckte, sprang er plötzlich auf die stark befahrende Friedrichstraße und überquerte sie, ohne auf den Verkehr zu achten.

Vermutlich um den Beamten entwischen zu können, rannte der 51-Jährige noch zweimal über die vierspurige Straße, wobei mehrere Fahrzeuglenker stark abbremsen mussten, um eine Kollision zu verhindern. Die Polizisten konnten ihn schließlich auf dem Tankstellengelände stellen. Der Mann musste zu Boden gedrückt werden, wobei er um sich schlug und trat. Im Zuge dessen wurde ein 45 Jahre alter Polizist am Bein verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Er konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

Derweil eilte eine weitere Streifenwagenbesatzung zur Hilfe und transportierte den Randalierer zum Polizeiposten, wo er sich wieder wehrte und zu flüchten versuchte. Vermutlich stand der 51-Jährige unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation, weshalb er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht wurde. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte rechnen.