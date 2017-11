Polizei Ludwigsburg Löwen-Skulptur gestohlen

Von red 15. November 2017 - 16:24 Uhr

Die Skulptur hat einen Wert von etwa 1000 Euro. Foto: Phillip Weingand / STZN

In Vaihingen an der Enz stehlen unbekannte Täter eine Löwen-Skulptur. Das Wappentier der Stadt hat einen Wert von rund 1000 Euro.

Ludwigsburg - In der Nacht zum Mittwoch ist eine Löwen-Skulptur aus der Stadtmitte in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) verschwunden.

Laut Polizei stand das Wappentier der Stadt, bei dem es sich um eine Skulptur aus Kunststoff handelt, vor einem Optiker beziehungsweise Uhrengeschäft in der Heilbronner Straße.

Bislang unbekannte Täter stahlen die Plastik, die einen Wert von etwa 1000 Euro hat. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Kunststoff-Raubtieres geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter der Telefonnummer 07042/941-0, in Verbindung zu setzen.