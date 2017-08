Polizei Ludwigsburg Handy-Dieb am Bahnhof gestellt

Von red/pho 11. August 2017 - 15:37 Uhr

Ein 66-jähriger Reisender beobachtete die Diebstähle und hielt den Tatverdächtigen gemeinsam mit einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn fest, bis die Polizei eintraf. Foto: dpa

Ein 33-jähriger wird von der Polizei am Bahnhof in Ludwigsburg festgenommen, weil er zwei Handys sowie einen externen Akku in einem Zug geklaut hatte.

Ludwigsburg - Beamte des Bundespolizeireviers Stuttgart sowie des Polizeireviers Ludwigsburg haben am Freitagmorgen gegen 2.50 Uhr einen 33-Jährigen mutmaßlichen Taschendieb am Bahnhof Ludwigsburg festgenommen.

Der bereits polizeibekannte 33-Jährige steht laut Polizei im Verdacht, kurz zuvor die Handys von zwei Reisenden sowie eine Powerbank, ein externer Akku für Mobiltelefone, in einem Intercity-Express von Stuttgart nach Frankfurt geklaut zu haben. Ein 66-jähriger Reisender beobachtete die beiden Diebstähle und hielt den 33-jährigen Tatverdächtigen gemeinsam mit einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn fest, bis die Polizei eintraf.

Er wurde am Freitagmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Bundespolizisten brachten den Mann anschließend in ein Gefängnis.