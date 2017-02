Polizei Ludwigsburg Einbrecher geben sich als Polizisten aus

Von red 14. Februar 2017 - 11:38 Uhr

Besonders dreiste Diebe gaben sich in Ludwigsburg als Polizisten aus.Foto: dpa

Diebe stehen plötzlich im Schlafzimmer einer älteren Frau, geben sich als Polizisten aus und rauben sie dann aus.

Ludwigsburg - Mit besonders dreisten Einbrechern hatte eine Seniorin es mitten in der Nacht zum Dienstag in ihrer Wohnung in der Ludwigsburger Oststadt (Kreis Ludwigsburg) zu tun. Wie die Polizei berichtet, standen gegen 0.20 Uhr plötzlich drei Männer im Schlafzimmer der Frau. Einer von ihnen gab vor, Polizeibeamter auf der Suche nach jemandem zu sein und forderte sie auf, nach ihren Wertsachen zu sehen. Während seine Komplizen zum Anschein weiter suchten, kam die Frau unter den Augen des Fremden der Aufforderung nach und stellte fest, dass alles noch vorhanden war.

Kurze Zeit später verließen die Männer die Wohnung wieder. Im Nachhinein musste die Seniorin feststellen, dass sie das Opfer von Einbrechern geworden war, die mit dieser Masche mehrere tausend Euro Bargeld erbeutet hatten. Die Männer hatten sich Zutritt in das Gebäude verschafft, indem sie eine Kellertür aufgehebelt hatten, nachdem sie an der Haustür gescheitert waren. Über eine weitere Tür waren sie schließlich in die Wohnräume der Dame gelangt.

Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war, verlief ohne Erfolg. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden: 07141/18 53 53.