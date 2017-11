Polizei Ludwigsburg Betrunkener Exhibitionist belästigt 16-Jährige

Von red/pho 06. November 2017 - 12:50 Uhr

Der mit knapp 3,4 Promille alkoholisierte Mann verbrachte die Nacht auf dem Revier in Stuttgart. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein Betrunkener belästigt eine 16-Jährige in der S-Bahn sexuell und will einen Mann schlagen. Am Bahnhof zeigt er sein Geschlechtsteil. Als die Polizei seinen Alkoholpegel misst, sind die Beamten überrascht.

Ludwigsburg - Ein betrunkener 27-jähriger Mann hat am gestrigen Sonntagabend gegen 17:45 Uhr in einer S-Bahn der Linie S5 zwischen Feuerbach und Ludwigsburg eine 16-jährige Reisende offenbar am Gesäß und unterhalb der Brust unsittlich berührt.

Nach jetzigem Kenntnisstand der Polizei soll er der jungen Frau und ihrer 27-jährigen Begleiterin anschließend in Ludwigsburg am Bahnsteig 2 sein Geschlechtsteil gezeigt haben. Laut Aussage der 16-Jährigen soll der mutmaßliche Täter zudem versucht haben, einen bislang unbekannten Mann in der S5 zu schlagen.

Woher die Geldbörse kommt, ist unklar

Eine alarmierte Streife des Polizeireviers Ludwigsburg traf den deutschen Staatsangehörigen vor Ort an und nahm ihn vorläufig fest. Bei ihm fanden die Beamten einen Geldbeutel mit einer rumänischen Identitätskarte auf.

Die Ermittlungen zur Herkunft der Geldbörse dauern noch an. Er wurde zuständigkeitshalber an eine Streife des Bundespolizeireviers Stuttgart übergeben. Der mit knapp 3,4 Promille alkoholisierte Mann verbrachte die Nacht auf dem Revier in Stuttgart.

Zeugen, die Hinweise zu den Vorfälle geben können, insbesondere der noch unbekannte Mann, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer 0711/87035-0 zu melden.