Polizei Kreis Ludwigsburg Streit im Elektromarkt: Mann tritt Polizist

Von red 26. Januar 2017 - 15:37 Uhr

Ein Einkauf in einem Elektrofachmarkt endete für einen 31-Jährigen in Ludwigsburg in Handschellen.Foto: dpa

Diese Einkaufstour eskalierte schnell: Ein Mann streitet sich in einem Elektromarkt in Ludwigsburg mit den Mitarbeitern und ruft die Polizei. Dann beleidigt er die Beamten und tritt einen Polizisten.

Ludwigsburg - Vom Einkaufszentrum in die Zelle: Ein 31-jähriger Mann hat am Mittwoch in einem Elektrofachgeschäft in einem Einkaufszentrum der Ludwigsburger Innenstadt Streit mit den Mitarbeitern des Ladens angefangen. Gegen 16 Uhr rief der Mann die Polizei. Die Beamten versuchten, zwischen den Parteien zu vermitteln und den Mann zu beruhigen, doch der verärgerte Kunde wandte sich schließlich gegen die von ihm gerufenen Polizisten und beleidigte sie. Mehrere Aufforderungen das Geschäft zu verlassen, ignorierte der Mann, so dass die Beamten einen Platzverweis aussprechen mussten. Doch auch diesen befolgte er nicht.

Im Gegenteil: Er wurde noch aggressiver. Die Polizisten wollten ihn aus dem Geschäft führen. Als der Mann sich weigerte, wollten die Beamten ihn zu Boden drücken. Mit Tritten und Schlägen wehrte sich der Kunde gegen die Polizisten. Ein Tritt traf einen 25 Jahre alten Polizisten, der dabei so stark verletzt wurde, dass er seinen Dienst nicht fortsetzen konnte und im Krankenhaus behandelt werden musste.

Letztlich gelang es den Polizisten dennoch, dem Mann Handschellen anzulegen und er wurde zum Polizeirevier Ludwigsburg gebracht. Mit richterlicher Anordnung musste er bis 20 Uhr in Gewahrsam bleiben. Der 31-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, Körperverletzung und Beleidigung rechnen.