Polizei Kreis Ludwigsburg Sieben junge Frauen auf Pick-up geladen

Von red/pho 26. Mai 2017 - 13:33 Uhr

Laut Polizei waren die jungen Frauen deutlich betrunken.Foto: dpa

Ein junger Mann fährt nach einer Feier sieben betrunkene junge Frauen auf der Ladefläche seines Pick-ups nach Hause. In einem Kreisverkehr in Tamm passiert dann, was passieren musste.

Tamm - Zwei Leichtverletzte forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Freitag an der Ludwigsburger Straße in Tamm (Kreis Ludwigsburg) ereignete. Ein 22-Jähriger war gegen 1.40 Uhr mit einem Pick-up unterwegs. Auf der Ladefläche transportierte er verbotenerweise sieben junge Frauen, die nach Angaben der Polizei mitunter deutlich alkoholisiert waren. Die Damen kamen von einer Feier und der junge Mann fuhr sie nach Hause. An der Einmündung zur Straße „Am Reitweg“ stürzten zwei Frauen im Alter von 17 und 27 Jahren im Kreisverkehr von dem Fahrzeug und landeten auf der Straße. Sie mussten mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.