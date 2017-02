Polizei Kreis Ludwigsburg Schultoilette in Gerlingen angezündet

Von red 09. Februar 2017 - 12:29 Uhr

Die Feuerwehr Gerlingen musste mit vier Fahrzeugen ausrücken, weil Unbekannte eine Toilette in Brand gesteckt hatten.Foto: dpa

Unbekannte haben in einer Schultoilette in Gerlingen gezündelt und einen Schaden von knapp 30 000 Euro angerichtet. Die Kripo ermittelt wegen Brandstiftung.

Gerlingen - Durch einen Brand in einer Schultoilette in der Hasenbergstraße in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) wurde am frühen Mittwochabend ein Sachschaden von mindestens 30 000 Euro angerichtet. Wie die Polizei berichtet, entstand das Feuer, weil bislang unbekannte Täter gegen 18:50 Uhr in einer Herrentoilette in der Schulaula vermutlich eine Handtuchrolle angezündet hatten. Die Feuerwehr Gerlingen war mit vier Fahrzeugen und 17 Wehrleuten ausgerückt, um den Brand zu löschen. Auch eine weitere, angrenzende Toilette wurde durch den Rauch verrußt und beschädigt. Glücklicherweise konnte eine Gruppe von sechs Personen das Gebäude unbeschadet rechtzeitig verlassen. Das Kriminalkommissariat Ludwigsburg ermittelt wegen Brandstiftung und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07141/18-9 zu melden.

