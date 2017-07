Polizei Kreis Ludwigsburg Irrfahrt auf dem Übungsplatz

Von ena 16. Juli 2017 - 18:57 Uhr

Auf der Treppe einer Gaststätte kam der Wagen des Fahranfängers zum Stillstand. Foto: Decksmann

Ein Fahranfänger rast in seinem Auto über den Verkehrsübungsplatz in Asperg. Ein Wunder, dass es nur Blechschaden gibt.

Asperg – Einen großen Schutzengel hatten die Besucher des Verkehrsübungsplatzes in Asperg (Kreis Ludwigsburg) am Sonntagmittag. Ein Fahranfänger hatte dort die Kontrolle über sein Auto verloren und war kreuz und quer über das Gelände geschossen. Den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte der junge Mann am Steuer zuerst zu viel Gas gegeben und dann auch noch das Lenkrad falsch eingeschlagen. Bis der VW auf den Stufen eines Lokals zum Stillstand kam, beschädigte er zwei weitere Fahrzeuge, an einem davon entstand ein Totalschaden. Ein Augenzeuge meinte, dass es ein Wunder sei, dass keiner der Anwesenden auf dem Platz von dem Auto erfasst worden sei.