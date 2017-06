Benningen im Kreis Ludwigsburg Hund attackiert Radfahrer

Von Verena Mayer 02. Juni 2017 - 15:53 Uhr

Ein Mischling reißt sich von seinem Herrchen los, verfolgt einen Radfahrer und beißt diesen. Aber das ist nicht alles.

Benningen - Ein zwei Jahre alter Mischlingshund hat am Donnerstagabend in Benningen (Kreis Ludwigsburg) einen 68 Jahre alten Radfahrer verfolgt und gebissen. Der Mann musste im Krankenhaus behandelt werden. Nach den Angaben der Polizei hatte der Radler den Hund und dessen Herrchen auf einem Feldweg passiert, wofür sich der 62-jährige Hundehalter extra in eine Wiese zurückgezogen hatte. Als der Radler vorüber war, riss sich der angeleinte Hund jedoch los, rannte dem Mann hinterher und biss ihn in die linke Hand. Der 68-Jährige hielt an und versuchte, sich mit dem Rad den Hund vom Leib zu halten. Doch er stürzte und wurde – auf dem Boden liegend – weiter von dem Hund attackiert.

Ermittlungen der Polizei dauern an

Schließlich gelang es dem Hundehalter, sein Tier einzufangen. Kurz darauf griff der schwarze Mischling dann allerdings den Hund einer Frau an und biss auch diesen. Details dazu konnte die Polizei nicht mitteilen. Die Ermittlungen dauern an. Möglicherweise bleibt es dann nicht bei dem Leinen- und Maulkorbzwang, den die Polizei dem Halter nach dem Unfall am Donnerstagabend für sein Tier auferlegt hat – das nach bisheriger Erkenntnis noch nicht negativ aufgefallen war. Außerdem muss der Mann mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

Erst Anfang der Woche hatte die Beißattacke eines Kangal in Stetten am kalten Markt Entsetzen ausgelöst: Der Hund hatte eine 72-Jährige tot gebissen.