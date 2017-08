Polizei Kreis Ludwigsburg Hase ausgewichen, Telefonmast gerammt

Von red/pho 10. August 2017 - 14:53 Uhr

Die Straßenmeisterei sicherte den Streckenteil ab. Foto: 7aktuell.de/Franziska Hessenauer

Eine Autofahrerin will auf einer Landstraße bei Marbach einem Hasen ausweichen, kommt von der Fahrbahn ab und rammt zwei Telefonmasten.

Marbach - Weil sie einem Hasen ausweichen wollte, rammte eine Frau mit ihrem Auto am Donnerstag zwei Telefonmasten so stark, dass diese umknickten. Die 59 Jahre alte Fahrerin eines Opel fuhr kurz nach 11.30 Uhr die Landesstraße 1124 von Marbach kommend in Richtung Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg). Auf Höhe der Straße „Bugmühle“ musste sie, wie die Polizei berichtet, vermutlich einem Hasen ausweichen und kam im Anschluss nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Opel prallte gegen zwei Telefonmasten aus Holz, die hierdurch abknickten. Zur Säuberung der Fahrbahn rückte die Freiwillige Feuerwehr Erdmannhausen mit sechs Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen zur Unfallstelle aus. Die 59-jährige Fahrerin, die leichte Verletzungen erlitt, wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Unfallstelle wird derzeit von der Straßenmeisterei abgesichert bis sich das Telekommunikationsunternehmen um die Masten gekümmert hat.