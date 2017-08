Polizei Kreis Ludwigsburg Gartenhaus in Gerlingen brennt

Von fk 22. August 2017 - 12:52 Uhr

Bei einem Brand in Gerlingen ist am Montagabend ein Gartenhaus vollständig zerstört worden. Die Feuerwehr war mehrer Stunden im Einsatz – nachdem sie die weithin sichtbare Einsatzstelle erst suchen musste.





Gerlingen - Bei einem Brand in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) ist am Montagabend ein Gartenhaus vollständig zerstört worden. Wie die die Polizei berichtet, war das Gebäude kurz nach 22 Uhr auf einem Grundstück westlich der Mittleren Ringstraße aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Neben dem Gartenhaus wurden auch zwei Obstbäume in der Nähe ein Opfer der Flammen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Mehrere Anwohner hatten den Feuerschein gesehen und über Notruf die Feuerwehr alarmiert. Wenngleich der Feuerschein weithin sichtbar war, musste die Feuerwehr erst den Einsatzort – ein Grundstück am Hang im Gewann Tal beim Bussardweg – ausfindig machen. Das Feuer hatte sich bereits auf umliegendes Gebüsche und Bäume ausgebreitet. Es war dann aber laut der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht. Im Anschluss fällte sie noch einen Baum, der vom Feuer ebenfalls nicht verschont geblieben war. Gegen 0.30 Uhr war der Einsatz beendet.