Polizei Kreis Ludwigsburg Flüchtling aus Sri Lanka verprügelt

Von ena 06. April 2017 - 08:53 Uhr

Die Unbekannten schlugen ihr Opfer krankenhausreif.Foto: dpa

Er war auf dem Weg zu seiner Unterkunft, als er unvermittelt von drei Unbekannten angegriffen wurde: der 22 Jahre alte Flüchtling aus Sri Lanka wurde dabei schwer verletzt.

Drei Unbekannte haben am späten Mittwochabend in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) einen Flüchtling aus Sri Lanka zusammengeschlagen und dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der 22-Jährige gegen 23.40 Uhr auf dem Weg vom Bahnhof zu seiner Unterkunft, als ihn auf der Höhe der Bushaltestelle Villeneuvestraße unvermittelt drei Männer attackierten. Sie rissen ihn zu Boden und schlugen auf ihn ein. Dabei erlitt der Mann eine stark blutende Wunde am Hinterkopf, die im Krankenhaus genäht werden musste. Die Täter flohen. Nach den Angaben ihres Opfers hatten die drei Männer einen dunklen Teint, einer von ihnen trug Rastalocken. Die Polizei in Kornwestheim hofft auf Zeugenhinweise. Die Nummer lautet: 0 17 54/1 31 30.