Polizei Kreis Ludwigsburg Feuerwehr rückt in Rettungswache an

Von kwa 02. September 2017 - 15:50 Uhr

Die überhitzte Batterie im Krankenwagen wurde noch rechtzeitig entdeckt und ausgebaut. Foto: Feuerwehr

In der Rettungswache verbreitet sich Säuregeruch, weil eine Fahrzeugbatterie defekt ist. Ein Einsatz für die Feuerwehr, der Schlimmeres verhindert.

Ditzingen - Wegen einer defekten Autobatterie wurde die Ditzinger Feuerwehr am Freitagabend in die Rettungswache an der Schuckertstraße gerufen. Die dortigen Beschäftigten hatten gegen 21.45 Uhr beißenden Säuregeruch wahrgenommen und, weil dessen Ursache nicht klar war, Alarm geschlagen.

Batterie in Krankenwagen defekt

Dieser sei durchaus gerechtfertigt gewesen, sagte Andreas Häcker, der Sprecher der Feuerwehr, am Samstag. Wie sich herausstellte, war an einem Krankenwagen die Batterie kaputt gegangen. Diese überhitzte und es trat Säure aus, von der auch ein Teil verdampfte. Von den sechs Beschäftigten, die um diese Zeit noch auf der Wache im Bereitschaftsdienst waren, sei aber niemand zu Schaden gekommen, so Häcker. Die Feuerwehr schob das Fahrzeug ins Freie, baute die Batterie aus und belüftete die Halle.

Es sei alles „glimpflich abgelaufen“, so der Feuerwehrsprecher, der auch Notarzt ist. Möglicherweise sei durch den frühen Alarm ein größerer Schaden, wenn nicht gar ein Brand, verhindert worden.