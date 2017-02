Polizei Kreis Ludwigsburg Familienstreit mit Schreckschusswaffe

Von red 17. Februar 2017 - 10:59 Uhr

In Markgröningen eskalierte ein Familienstreit: Der Vater schoss mit einer Schreckschusspistole auf den SohnFoto: dpa

In Markgröningen streitet sich ein betrunkener Mann mit seinem Sohn. Plötzlich zieht der Vater eine Schreckschusswaffe und schießt.

Markgröningen - In einem Wohnhaus am Rande der Innenstadt von Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) kam es am Donnerstagabend zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem Vater und seinem Sohn. Wie die Polizei berichtet, wurde der 54 Jahre alte Vater, der vermutlich alkoholisiert war, dabei leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die beiden Männer waren gegen 21:30 Uhr zunächst in einen verbalen Streit geraten. Die Debatte spitzte sich derart zu, dass der 54-Jährige schließlich mit einer Schreckschusswaffe auf seinen 22 Jahre alten Sohn gezielt und geschossen haben soll. Der Sohn blieb unverletzt, verpasste dem Vater mehrere Schläge und nahm ihm die Waffe ab. Er verständigte die Polizei und übergab den Beamten bei deren Eintreffen die Waffe. Die Ermittlungen dauern an.