Polizei Kreis Ludwigsburg Drei Verletzte bei schwerem Unfall

Von pho/red 12. Juni 2017 - 16:26 Uhr

Bei dem Unfall in Richtung Marbach wurden zwei Personen schwer verletzt. Foto: 7aktuell.de/Karsten Schmalz

Ein 62-jähriger biegt aus einem Feldweg auf eine Straße ein und übersieht dabei ein Auto. Beim Zusammenprall wird der Fahrer des anderen Wagens und ein kleines Kind schwer verletzt.





7 Bilder ansehen

Marbach - Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montag auf der Erdmannhäuser Straße in Marbach (Kreis Ludwigsburg) verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Zudem entstand ein Schaden von 9000 Euro. Wie die Polizei berichtet, bog ein 62-Jähriger gegen 12 Uhr in einem VW Sharan von einem Feldweg nach links auf die Erdmannhäuser Straße in Richtung Marbach ein. Dabei missachtete er vermutlich die Vorfahrt eines 29-Jährigen, der am Steuer eines VW Passat nach Erdmannhausen unterwegs war.

Mehr zum Thema

Obwohl der 29-Jährige noch versuchte auszuweichen, stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Sharan wurde in den Grünstreifen geschleudert, der Passat kam in einem Feld zum Stehen. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten 29-Jährigen und seine ebenfalls schwer verletzte sechsjährige Beifahrerin in ein Krankenhaus. Auch der 62-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Erdmannhäuser Straße war für eine Stunde voll gesperrt.