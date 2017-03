Ludwigsburg BMW-Fahrer bespuckt Audi-Fahrer

Von red 10. März 2017 - 11:06 Uhr

In Ludwigsburg wurde ein BMW-Fahrer handgreiflich.Foto: dpa

Ein rabiater Verkehrsteilnehmer beleidigt am frühen Freitagmorgen einen Audi-Fahrer, schlägt auf die Frontscheibe und die Beifahrertür und bespuckt den Mann.

Ludwigsburg - Mit einem rabiaten Verkehrsteilnehmer bekam es ein Audi-Fahrer am frühen Freitagmorgen auf seinem Weg in Richtung der Ludwigsburger Innenstadt zu tun. Der Fremde war gegen 2:20 Uhr in einem hellgrauen BMW zunächst auf der Schwieberdinger Straße neben dem Audi unterwegs. Dabei beleidigte er den Audifahrer, indem er mit der Hand „eindeutige Gesten“ machte, wie es die Polizei in ihrem Bericht schreibt.

Mehr zum Thema

Der Mann setzte seine Fahrt davon zunächst unbeirrt über die B 27 fort. An der Kreuzung zur Schorndorfer Straße musste er an einer roten Ampel anhalten. Der BMW-Fahrer hielt neben ihm, stieg aus und schlug mit Wucht gegen die Frontscheibe des Audi, so dass sie beschädigt wurde. Dann trat er gegen die Beifahrertür, riss sie auf, versuchte den Fahrer zu treten und spuckte ihn an. Noch mit offen stehender Tür gab der Audi-Lenker Gas und fuhr los. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141/18-5353 entgegen.