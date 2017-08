Polizei Kreis Ludwigsburg Apfelbaum in der Nacht gefällt

Von red/pho 28. August 2017 - 13:40 Uhr

Vermutlich wurde der Baum mit einer Handsäge zu Fall gebracht. Foto: dpa

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Sonntag einen Apfelbaum auf einer Wiese im Ludwigsburger Stadtteil Oßweil gefällt.

Ludwigsburg - In der Nacht zum Sonntag hat ein bislang unbekannter Täter einen Apfelbaum gefällt, der in der Verlängerung der Straße „Hoher Pfad“ in Ludwigsburg-Oßweil auf einer frei zugänglichen Grünfläche stand. Der Baum wurde vermutlich mit einer Handsäge gefällt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 1.500 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141/18-5353 in Verbindung zu setzen.