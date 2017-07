Polizei Kreis Ludwigsburg 81-Jähriger noch immer vermisst

Von ena 05. Juli 2017 - 11:18 Uhr

Klaus Hollenbenders aus Schwieberdingen ist verschwunden. Foto: Polizei

Die Polizei sucht noch immer einen 81 Jahre alten Mann aus Schwieberdingen. Die Angehörigen hoffen auf einen Hüttenbesitzer.

Ludwigsburg - Von dem vor mehr als einer Woche verschwundenen 81-Jährigen aus Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) fehlt noch immer jede Spur. Mit dem Verteilen von Flyern versuchen die Angehörigen, mehr Aufmerksamkeit von potenziellen Zeugen zu wecken. Klaus Hollenbenders wird seit Montag, 26. Juni, vermisst. Er hatte zwischen 2 und 5 Uhr sein Wohnhaus unbemerkt verlassen und war zuletzt gegen 5.30 Uhr in einer S-Bahn in Richtung Korntal-Münchingen gesehen worden. Die Angehörigen appellieren speziell an Gartenbesitzer und Bauern, in Hütten, Scheunen und Garagen zu schauen, ob sich der demente Mann dort befindet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ludwigsburg zu melden: 0 71 41 / 18 - 9.