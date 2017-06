Polizei Kreis Ludwigsburg 81-Jähriger wird vermisst

Klaus Hollenbenders Foto: Polizei

Die Polizei sucht einen 81 Jahre alten Mann aus Schwieberdingen. Er ist dement – und vielleicht auf dem Weg nach Leverkusen.

Seit Montag wird der 81-jährige Klaus Hollenbenders aus Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) vermisst. Er hat zwischen 2 und 5 Uhr sein Wohnhaus unbemerkt verlassen und wurde zuletzt gegen 5.30 Uhr in einer S-Bahn in Richtung Korntal-Münchingen gesehen. Der Vermisste ist dement und könnte sich in einem orientierungslosen Zustand befinden. Die Polizei schließt nicht aus, dass er sich auf den Weg in Richtung seines Geburtsortes Leverkusen-Opladen oder nach Stuttgart zu seiner Tochter gemacht hat. Hollenbenders ist 1,70 Meter groß. Er ist vermutlich bekleidet mit einer hellen Hose und hellen Schuhen sowie einem Hemd. Personen, die Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ludwigsburg, 0 71 41/18-9, in Verbindung zu setzen.