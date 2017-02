Polizei in Ludwigsburg Mann ignoriert Hausverbot in Wilhelmgalerie

Von red 09. Februar 2017 - 10:57 Uhr

Der Mann, der vor zwei Wochen durch aggressives Verhalten in der Wilhelmgalerie aufgefallen war, hat nun das Hausverbot dort ignoriert und sich wieder gegen Beamte zur Wehr gesetzt.Foto: dpa

Der 31-jährige, der vor zwei Wochen in der Wilhelmgalerie aggressiv auftrat, hat das Einkaufszentrum erneut betreten – trotz Hausverbots. Anschließend leistete er Widerstand gegen die Polizeibeamten.

Ludwigsburg - Mit einem bereits bekannten, aggressiven 31 Jahre alten Mann bekamen es Beamte des Polizeireviers Ludwigsburg am Mittwochnachmittag in der Stadtmitte zu tun. Mitarbeiter der Wilhelmgalerie, in der der Mann zwei Wochen zuvor schon aufgrund seiner Aggressivität aufgefallen war und einen Polizisten verletzt hatte, alarmierten gegen 14.45 Uhr die Polizei, da sich der 31-Jährige nicht an das ausgesprochene Hausverbot hielt. Schließlich verließ er das Shoppingcenter und die ausgerückten Beamten trafen in der Arsenalstraße auf ihn. Wegen des Hausfriedensbruchs sollte der Mann kontrolliert werden. Doch er wollte seinen Ausweis nicht herausgeben, so dass die Beamten ihn durchsuchen mussten. Indem er einen Polizisten von sich weg schubste und plötzlich wild um sich schlug, versuchte der 31-Jährige weiterhin, sich zu wehren. Hierauf musste er zu Boden gedrückt werden, wogegen er sich abermals zu widersetzen versuchte.

Ein Polizist erlitt hierbei leichte Verletzungen. Im weiteren Verlauf wurden dem 31-Jährigen Handschellen angelegt und die Beamten transportierten ihn zum Polizeirevier, wo er einen der Polizisten beleidigte. Mit richterlicher Anordnung musste er bis 22.00 Uhr in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers bleiben. Zusätzlich zum Hausfriedenbruch muss der 31-Jährige nun auch mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Beleidigung rechnen.