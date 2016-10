Polizei in Böblingen Diebe schimpfen, schlagen und beißen

Von red 10. Oktober 2016 - 20:26 Uhr

Zwei rabiate Jugendliche meldet die Polizei aus dem Kreis Böblingen.Foto: dpa

Alle Mühe hatte die Böblinger Polizei, zwei junge, mutmaßliche Diebe ruhigzustellen. Die beiden 16-Jährigen wehrten sich mit Händen und Füßen gegen ihre Festnahme.

Böblingen - Zwei Jugendliche haben am Samstagabend kurz nach 22 Uhr die Böblinger Polizei beschäftigt. Die beiden 16-Jährigen waren zuvor einem Sicherheitsmann aufgefallen, weil sie in einem Supermarkt in der Wolfgang-Brumme-Allee eine Flasche Alkohol entwenden wollten. Der Mitarbeiter griff ein, hielt, die Jugendlichen fest und verständigte die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, begannen die Jugendlichen, diese aufs Übelste zu beleidigen und zu bedrohen. Daraufhin nahmen die Polizisten die Jugendliche vorläufig fest und wollten sie zum Böblinger Polizeirevier bringen. Auf dem Weg zum Streifenwagen wehrten sich die 16-Jährigen massiv, einer der Jugendlichen biss einer Polizeibeamtin sogar in den Finger. Die Frau blieb unverletzt, weil sie Handschuhe trug.

Auch auf dem Polizeirevier blieben die Tatverdächtigen laut der Polizei sehr aggressiv und beleidigten die Polizisten fortwährend. Letztlich wurden sieihren Erziehungsberechtigten übergeben. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.