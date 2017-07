Polizei fahndet in Stuttgart Senior aus Pflegeheim vermisst

Von Christine Bilger 21. Juli 2017 - 18:35 Uhr

Die Polizei setzte auch einen Hubschrauber zur Suche nach dem Vermissten ein. Foto: Lichtgut

Die Polizei sucht einen 81-jährigen Mann, der in einem Pflegeheim im Sommerrain wohnt. Die Polizei setzte dabei auch Spezialisten ein.

Stuttgart - Aus einem Pflegeheim am Fuchsienweg im Sommerrain wird seit Donnerstagnachmittag ein 81 Jahre alter Mann vermisst, meldet die Polizei.

Der Vermisste leidet unter Demenz und ist orientierungslos

Der Vermisste heißt Johann Stoll. Das Personal bemerkte am Donnerstag gegen 15 Uhr, dass der Mann, der dement und orientierungslos ist, das Heim verlassen hatte. Die Polizei setzte bei der Suche nach dem 81-jährigen einen Hubschrauber und einen Personenspürhund ein. Johann Stoll wurde in Russland geboren und spricht laut der Polizei nur schlecht Deutsch. Aufgrund seines allgemeinen Zustands sei zu befürchten, dass er sich in einer hilflosen Lage befinde. Johann Stoll ist 1,55 Meter groß und hat eine gebeugte Körperhaltung. Er trägt dunkle Oberbekleidung. Hinweise nehmen alle Polizeidienststellen und die Kripo unter 07 11/89 90-57 78 entgegen.