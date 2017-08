Polizei Böblingen Pfeffersprayeinsatz gegen aggressiven 23-Jährigen

Von aks 30. August 2017 - 12:10 Uhr

Die Polizei in Böblingen setzte gegen einen agressiven 23-Jährigen Pfefferspray ein. Auch in Polizeigewahrsam randalierte er weiter. Foto: dpa/Symbolbild

Ein Mann widersetzt sich Beamten bei einer Kontrolle. Sein aggressives Verhalten muss mit Pfefferspray unterbunden werden. Die Polizei nimmt ihn anschließend in Gewahrsam.

Böblingen - Am frühen Mittwochmorgen wollen Beamte des Polizeireviers Böblingen eine Gruppe von vier Männern einer Personenkontrolle unterziehen, doch die Routinemaßnahme endet für einen der Männer schließlich in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers.

Laut Polizei stellten zwei Beamte gegen 03.30 Uhr eine Gruppe in der Poststraße in Böblingen. Die Männer im Alter von 18, 23, 24 und 40 Jahren sollten kontrolliert werden. Doch sie gingen unbeeindruckt und lachend an den Polizisten vorbei. Schließlich blieben alle außer dem 23-Jährigen stehen. Dieser wurde hierauf von einem der Beamten eingeholt und festgehalten.

Als er begann die Fäuste durch die Luft zu schwingen, versuchte einer seiner Begleiter ihn zu beruhigen. Daraufhin wurde der 23-Jährige beleidigend. Aufgrund der aggressiven Stimmung forderten die Polizisten Verstärkung an. Nachdem diese eingetroffen war, sollte eine Durchsuchung des 23-Jährigen erfolgen. Hiergegen wehrte sich der Mann vehement, so dass es zu einem Gerangel mit den Polizisten kam und einer der Beamten Pfefferspray gegen den 23-Jährigen einsetzen musste.

Schlussendlich konnte er zu Boden gebracht und ihm Handschließen angelegt werden. Im Zuge dessen mussten sich die Polizisten nun auch von dem 18- und dem 24-Jährigen Beleidigungen anhören. Der 23-Jährige, der alkoholisiert war und sich weiterhin äußerst aggressiv zeigte, wurde zum Polizeirevier Böblingen gebracht und musste dort den Rest der Nacht in der Gewahrsamseinrichtung verbringen, in der er letztlich auch noch Sachschaden anrichtete. Der junge Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung rechnen.