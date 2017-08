Polizei Bietigheim-Bissingen Hakenkreuze am Bahnhof gesprüht

Von red/pho 11. August 2017 - 15:03 Uhr

Eine betrunkene Frau sprüht am Freitagmorgen Hakenkreuze und rechtsextreme Schriftzüge auf Fenster an Gebäuden nahe des Bietigheimer Bahnhofs. Die Polizei erwischt sie in flagranti.

Bietigheim-Bissingen - Mit Hakenkreuzen und einem rechtsextremen Schriftzug hat eine 33-Jährige am Freitagmorgen mehrere Fensterscheiben diverser Gebäude am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) besprüht.

Kurz nach 6 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge hierauf die Polizei, die die Frau noch „in flagranti“ erwischte und vorläufig festnahm. Da die Beamten bei der Anzeigenaufnahme Alkoholgeruch wahrnahmen, führte die Tatverdächtige einen Atemalkoholtest durch.

Die Konzentration von Alkohol im Atem belief sich auf etwa drei Promille. Mit richterlicher Anordnung musste die 33-Jährige anschließend bis Freitagmittag in der Ausnüchterungszelle des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen bleiben. Darüber hinaus muss sie mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.