Polizei berät in Stuttgart Ist Ihr Zuhause sicher?

Asylbewerber in Degerloch Flüchtlinge beziehen neue Wohnungen

Von 9. September 2016 - 14:00 Uhr

Etwa 100 Asylbewerber ziehen derzeit in die neuen Systembauten an der Helene-Pfleiderer-Straße in Degerloch ein. Die meisten von ihnen sind Familien. Gesucht werden ehrenamtliche Flüchtlingshelfer.