Podiumsdiskussion in Marbach Bundestagskandidaten einig: Mehr Wohnraum wird gebraucht

Von Christian Kempf 15. September 2017 - 10:51 Uhr

Die Kandidaten im Wahlkreis Neckar-Zaber streiten sich aber über Unterbringung von Flüchtlingen, die Dieselkrise und sozialen Wohnungsbau.





Marbach - Die Lage am Immobilienmarkt in der Region Stuttgart spitzt sich zu. Nur mit Glück lässt sich noch eine Wohnung ergattern. Vor allem die weniger gut Betuchten bleiben dabei auf der Strecke. Doch was tun? Die Kandidaten für die Bundestagswahl im Wahlkreis Neckar-Zaber sind sich über den Lösungsansatz weitgehend einig: Neuer Wohnraum muss her.

Uneinig über den Grund für die Wohnungsnot

Aber wie der geschaffen werden soll und wo die Gründe für den Engpass liegen, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. Das zeigte sich am Mittwochabend bei der Podiumsdiskussion der Marbacher Ausgabe dieser Zeitung, bei der sich Marcel Distl (FDP), Eberhard Gienger (CDU), Marc Jongen (AfD), Catherine Kern (Die Grünen), Walter Kubach (Die Linke) und Thomas Utz (SPD) mit der Moderatorin Karin Götz vor rund 270 Besuchern einen Schlagabtausch lieferten.

So waren für Walter Kubach die Schuldigen schnell ausgemacht: die Parteien, die in der jüngeren Vergangenheit in der Verantwortung standen. Die Flächen seien Spekulanten überlassen worden. Dass an der Wohnungsnot aber plötzlich die Flüchtlinge schuld sein sollen, „finde ich unerhört“, so Kubach. Damit reagierte er auf eine Aussage von Marc Jongen. Der Vertreter der AfD hatte ausgeführt, dass die Flüchtlinge die Situation auf dem Wohnungsmarkt verschärft hätten. Jongen kritisierte zudem die europäische Null- und Negativzinspolitik. Die treibe Spekulanten in den Immobilienmarkt.

„Wir stehen dafür, bürokratische Hürden abzubauen, um es für Investoren einfacher zu machen, in Wohnraum zu investieren“, argumentierte Marcel Distl. Auch an die Landesbauverordnung könne man sich rantrauen. Der Liberale stellte beispielsweise infrage, ob begrünte Fassaden und überdachte Abstellplätze für Räder tatsächlich vorgeschrieben werden müssten. Dinge, die das Errichten von Immobilien teurer machten. Thomas Utz plädierte indes dafür, die Kommunen mit mehr Geld auszustatten, damit sie von den privaten Bauträgern nicht ausgestochen werden und selbst bezahlbaren Wohnraum schaffen können.

Auch Flüchtlinge brauchen Wohnungen

Auch Eberhard Gienger erklärte, mehr Geld für diesen Sektor freischaufeln zu wollen. Er sprach von vier Milliarden Euro, die der Bund für den sozialen Wohnungsbau bereitstellen solle. „Je mehr Wohnungen zur Verfügung stehen, umso stabiler werden die Preise sein“, meinte der CDU-Mann. Catherine Kern wies darauf hin, dass die angespannte Lage auf dem Immobilienmarkt auf die erfolgreiche wirtschaftliche Lage in der Region zurückzuführen sei. Inzwischen arbeiteten Flüchtlinge auch hier, die ebenfalls Wohnungen brauchten. Aber die Neuankömmlinge seien auch bereit, in die Systeme einzuzahlen.

Die Grüne mit britischen Wurzeln sagte, das Asylrecht fordere, dass schutzbedürftigen Menschen Obhut angeboten werden müsse. Wobei der Klimawandel inklusive damit verbundener Missernten in Schach gehalten werden müsse, um die Fluchtursachen zu bekämpfen. Marcel Distl bedauerte, dass es für viele Leute, die mit der Aussicht auf ein besseres Leben nach Deutschland kommen wollen, keine legale Möglichkeit dazu gebe. Deshalb forderte er ein Einwanderungsgesetz. Laut Marc Jongen habe die Kanzlerin mit der Grenzöffnung vor zwei Jahren unverantwortlich gehandelt. „Das hat eine Eigendynamik entwickelt. Wir sind dabei, das alles aufzuarbeiten“, schätzte Eberhard Gienger die Lage anders ein. Man müsse denen helfen, die von Folter und Krieg bedroht sind.

„Die teuersten Flüchtlinge sind immer noch die Steuerflüchtlinge“

Thomas Utz kritisierte, dass Angela Merkel nicht schon früher auf das Flüchtlingsproblem reagiert habe. Andere europäische Länder seien jahrelang alleine gelassen worden. Walter Kubach stellte fest, dass die „teuersten Flüchtlinge immer noch die Steuerflüchtlinge“ seien.

Anderes Thema: der Dieselskandal. Eberhard Gienger wollte die Technologie nicht verteufeln. „Das ist ein Motor, den wir noch viele Jahre nutzen müssen.“ Gienger sieht die Autoschmieden in der Pflicht, die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Eine zu große Nähe zwischen Politik und Autoindustrie sieht er nicht.

Catherine Kern von den Grünen glaubt hingegen schon, dass es da eine ungute Verquickung gebe. Deshalb werde kein Druck auf die Hersteller aufgebaut, Fahrzeuge zu produzieren, die wenig Stickoxid in die Luft blasen. Ein Software-Update sei zu wenig, es müsse an der Hardware gefeilt werden. Langfristig dürften auch keine Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden.

Wichtig sei dabei, dass in einem Autoland wie Baden-Württemberg in die Mobilitätskonzepte der Zukunft investiert werde, meinte Thomas Utz. Es dürfe nicht sein, dass die Käufer eines Diesels durch ein Fahrverbot nachträglich enteignet werden. Walter Kubach ärgerte sich derweil darüber, dass der Verkehrsminister Dobrindt jahrelang „zugeschaut hat, wie betrogen wurde“.