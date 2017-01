Plochingen Schwan friert auf der Fils fest

Von red 23. Januar 2017 - 17:13 Uhr

Ein Schwan hat wohl die eisigen Temperaturen auf der Fils in Plochingen unterschätzt und friert fest. Feuerwehr und Polizei kommen ihm zu Hilfe.





Plochingen - In einer unangenehmen Situation hat sich am Montagnachmittag ein Schwan auf der gefrorenen Fils in Plochingen (Kreis Esslingen) befunden. Das Tier war festgefroren und kam von alleine nicht mehr weg.

Wie die Polizei berichtet, wurde die Plochinger Feuerwehr zur Fischerhütte in den Filsweg gerufen, um den Schwan zu befreien. Die Feuerwehrkräfte, die mit drei Fahrzeugen und einem Boot anrückten, zogen sich spezielle Überlebensanzüge an und gingen in Richtung Fils. Der Schwan bekam die Aufregung an Land wohl mit und konnte sich am Ende selbstständig aus seiner misslichen Lage befreien und davon watscheln.

Die Feuerwehr und die Polizei konnten unverrichteter Dinge wieder abrücken.