Plochingen Decathlon erweitert seine Deutschland-Zentrale

Von Ulrich Stolte 03. April 2017 - 15:05 Uhr

Ein Bürogebäude, eine Kundensporthalle und ein Parkhaus: Decathlon hat viel vor am Standort in Plochingen.Foto: Decathlon

Der französische Sportartikel-Hersteller Decathlon baut in Plochingen ein neues dreistöckiges Bürogebäude für rund 50 weitere Arbeitsplätze.

Plochingen - Die Deutschland-Zentrale von Decathlon wächst in die Höhe. Das französische Sportartikel-Unternehmen expandiert und erhöht das Bürogebäude in der Plochinger Filsallee um zwei Etagen. Außerdem bekommt die Niederlassung erstmals ein Parkhaus.

Bislang parken die Kunden auf ebener Erde direkt vor dem Gebäude. Dort gab es bislang Ausstellungszelte und Sportflächen, auf denen die Kunden ihre Artikel gleich ausprobieren konnten. Man konnte sich dort aber auch einfach so aufhalten und ein bisschen trainieren. Besonders die Kinder der Kunden hatten das Angebot gerne wahrgenommen.

Ein Teil dieser offenen Flächen würde nun wegfallen, teilt das Unternehmen mit, aber nicht ersatzlos. Stattdessen baut Decathlon eine richtige Sporthalle für seine Kunden. Unmittelbar daneben wird ein neues Parkhaus errichtet. Auf einer Fläche von mehr als 10 000 Quadratmetern bietet es auf zwei Stockwerken 300 Parkplätze.

Bis zu 50 Arbeitsplätze mehr

Sechs Monate lang wird umgebaut. In dieser Zeit müssen die Kunden mit Einschränkungen rechnen. Das Unternehmen zählt aber auf den Sportsgeist seiner Klienten und freue sich, so heißt es in der Pressemitteilung, wenn die Kunden in dieser Zeit mit dem Fahrrad kämen.

Außerdem verspricht das Unternehmen verschiedene Aktionen, die einen Anreiz böten, das Auto stehen zu lassen. Das Bürogebäude von Decathlon bekommt zwei neue Stockwerke. Damit verfügt die Deutschland-Hauptverwaltung über 600 Quadratmeter zusätzliche Fläche. Was die Stadt Plochingen besonders freuen dürfte, hier können in Zukunft bis zu 50 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen.

Im Jahr 1999 hat Decathlon seinen Deutschland-Hauptsitz in Plochingen aufgeschlagen. Entscheidend waren die guten Standortfaktoren mit einer eigenen Ausfahrt zur B 10, sowie die Kaufkraft in der Region Stuttgart. Der Stadt Plochingen half diese Investition, ihre Gewerbeflächen im Filsgebiet aufzuwerten. Denn bis dato führten sie eher ein Randdasein in der kommunalen Wahrnehmung.

Französischer Spitzenhändler

Das im Jahr 1976 gegründete französische Unternehmen hat eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte hinter sich. In jeder größeren französischen Stadt gibt es eine Decathlon-Filiale, in der die Kunden nicht nur einkaufen können, sondern auch ein Serviceangebot mit Fahrradwerkstätten und anderem vorfinden.

Nach eigenen Angaben macht Decathlon rund zehn Milliarden Euro Umsatz im Jahr und beschäftigt etwa 75 000 Mitarbeiter weltweit. Decathlon besitzt rund um den Globus 1200 Filialen und gilt als einer der größten Sportartikelhersteller und -händler der Welt. Der französische Hauptsitz der Firma liegt nahe der belgischen Grenze bei Lille.