Plochingen Achtjährige von Auto überrollt

Von kaw 17. Oktober 2017 - 12:51 Uhr

Das Mädchen wurde nach dem Unfall mit dem Rettunsgwagen in eine Klinik gebracht. Foto: dpa

Weil sie einem anderen Wagen ausweicht, überrollt eine 18-jährige Autofahrerin ein Mädchen auf einem Parkplatz in Plochingen.

Plochingen - Sehr großes Glück im Unglück hatte ein achtjähriges Mädchen, das am Montagnachmittag auf dem Parkplatz eines Sportartikelgeschäfts in der Filsallee in Plochingen (Kreis Esslingen) von einem Auto überrollt worden ist.

Eine 18-jährige Audi-Fahrerin war gegen 15 Uhr einem anderen Fahrzeug ausgewichen und hatte dabei das auf der Fahrbahn stehende Kind übersehen. Obwohl die Fahranfängerin nach Zeugenaussagen lediglich mit sehr geringer Geschwindigkeit unterwegs war, wurde das Mädchen erfasst und anschließend vom linken Vorderrad des Audi überrollt.

Der Rettungsdienst brachte das Kind nach dem Unfall in eine Klinik, wo es stationär aufgenommen wurde. Laut der Polizei zog sich das Kind lediglich Schürfwunden und Prellungen zu.