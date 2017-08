Pleidelsheim im Kreis Ludwigsburg Autos krachen ineinander

Von red/dja 17. August 2017 - 17:16 Uhr

Bei dem Unfall in Pleidelsheim wurde eine Person verletzt. Foto: SDMG

Eine Frau ist am Donnerstag auf der Landstraße bei Pleidelsheim unterwegs. Als sie feststellt, dass sie auf der falschen Spur unterwegs ist, versucht sie die Spur zu wechseln.

Ludwigsburg - Vermutlich weil eine 66-Jährige versucht hat die Spur zu wechseln und dabei eine rote Ampel übersehen hat, ist es am Donnerstag zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 13 Uhr im Bereich der Autobahnanschlussstelle Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg).

Eine 66-jährige Autofahrerin, die gemeinsam mit ihrem Beifahrer im VW unterwegs war, fuhr von Pleidelsheim in Richtung der Anschlussstelle und ordnete sich dann auf die Linksabbiegerspur zur Auffahrt auf die A81 Richtung Stuttgart ein. Vermutlich bemerkte sie anschließend, dass sie sich auf der falschen Spur befand und wechselte zurück auf die Geradeausspur. Hierbei übersah sie wohl, dass die Ampel auf rot umgesprungen war.

31-Jähriger musste ins Krankenhaus gebracht werden

Nahezu zeitgleich fuhr ein 31-Jähriger, der die Autobahn verlassen hatte und die Landstraße in Richtung Freiberg am Neckar bei grün überqueren wollte, in die Kreuzung ein. Die beiden Autos knallten aufeinander. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der VW nach rechts, prallte gegen eine Verkehrsinsel und kippte auf die Seite. Der 31-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide Autos wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme regelte die Polizei den Verkehr. Gegen 14.40 Uhr war die Unfallaufnahme beendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.