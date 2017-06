Players Party des Mercedes-Cups Wichtig ist auch neben dem Platz

Von Matthias Ring 15. Juni 2017 - 16:37 Uhr

Wirtin Anne Hannich mit den Tennisprofis Viktor Troicki und Mischa Zverev Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Derweil das Tennisturnier auf dem Weissenhof in seine heiße Phase kommt, wird den Profis etwas Zerstreung außerhalb des Courts geboten: auf der Players Party im Wirtshaus Zum Heurigen.

Stuttgart - Es gehört zu den Gesetzmäßigkeiten eines Turniers, dass im Laufe der Veranstaltung immer weniger Teilnehmer übrig bleiben. Auch deswegen gehen wir nicht mit all den Sponsoren – neben dem Titelsponsor neun „Premium Sponsoren“, elf „Gold Sponsoren“ und, Moment, 43 offizielle Partner – am Freitagabend zur Mercedes-Cup-Gala ins Amici. Da an diesem Samstag schon das Halbfinale auf dem Weissenhof stattfindet, heißt das: Vier Spieler sind dann noch im Rennen, dazu ein paar Doppelspieler. Bis Donnerstag aber lief das Achtelfinale des Tennisturniers – und am Mittwochabend war die Player’s Party im Zum Heurigen. Gute Gelegenheit also, ein paar Spieler mehr zu sehen, darunter den wohl größten aller Zeiten: Roger Federer!

Und dann? Schmiss unser Tommy Haas (auf Platz 307 der Weltrangliste, 13,4 Millionen Dollar Preisgelder) den in Stuttgart an Nummer eins Gesetzen Federer (Platz 5 der Weltrangliste, 104 Millionen Dollar Preisgelder) am Mittwoch gleich bei dessen erstem Spiel aus dem Wettbewerb. Mit der Folge, dass die Players Party ohne sie auskommen musste, obwohl sich beide angekündigt hatten, Haas sogar mit Familie. Verständlicherweise verspürte Federer wenig Lust, sich feiern zu lassen. Und der 39-jährige Haas tat wohl gut daran, nach einem langen Turniertag für seinen nächsten sportlichen Auftritt zu regenerieren. Was zählt, ist eben auch im Tennis auf dem Platz.

Das beste Essen in Europa für die Spieler

Macht aber nichts, denn der Abend war schön und das Essen gut. Die Heurigen-Wirtin Anne Hannich sagte sogar, dass dies „das Beste für die Spieler in Europa“ sei. Sie richtete die Players Party bereits zum vierten Mal aus, weil sie immer schon einen guten Draht zur österreichischen Turnier-Agentur Emotion Sports hatte. In dem schön hergerichteten Heurigen mit seinem lauschigen Außenbereich gibt es für die Spieler, Sponsoren und Freunde des Hauses, dieses Jahr insgesamt 180 Gäste, immer das Gleiche: Tatar vom Rind und Lachs, Maultaschen mit Fleischküchle und Kartoffelsalat. Das kommt gut an – und Hannich bekommt Aufmerksamkeit. „Hier mitten im Wald muss man sich bekannt machen“, sagt sie. Ihr Partner, Stuttgarts Erster Bürgermeister Michael Föll, zeigte bei der Players Party keine Präsenz: ihr Abend, ihre Veranstaltung, klare Absprache.

Einige der gut zwanzig Anwesenden der Association of Tennis Professionals (ATP) lobten dann auch artig das gute Essen und die netten Deutschen, womit sie vielleicht auch die Österreicher meinten. So richtig krachen lassen können es die meisten an solchen Abenden nicht, obwohl Grigor Dimitrov (ATP-Rang 11, Preisgelder 8,3 Mio.) von „good Entertainment“ sprach. Ansonsten huldigte er wie alle das Turnier mit seinem Court, der in einem guten Zustand sei. Ja, ja, der Rasen, den weiß man zum Auftakt der grünen Saison zu schätzen. Auch Feliciano Lopez (ATP-Rang 40, Preisgelder 11,7 Mio.), der ebenso schnell wie Dimitrov wieder verschwand, weil: Das Turnier ging für beide am nächsten Tag noch weiter.

Mischa Zevrev ist mit seiner Verlobten da

Etwas lockerer gab sich Mischa Zevrev (ATP-Rang 32, Preisgelder 3,2 Mio.), dessen kleiner Bruder Alexander Zevrev (ATP-Rang 10, Preisgelder 3,65 Mio.) dem Weissenhof dieses Jahr die kalte Schulter gezeigt hatte. Er war mit seiner Verlobten Evgenia da und ließ sich gerne fotografieren. Es gelinge ihm gut, am Abend eines Turniertags runterzukommen, mit Kartenspielen und so. Seine neun Stunden Schlaf brauche er mindestens, und die schaffe er auch. Noch entspannter konnte es Viktor Troicki (ATP-Rang 40, Preisgelder 7,53 Mio.) angehen, der zu diesem Zeitpunkt schon ausgeschieden war. Der Finalist von 2015 schwärmte vom Restaurant, der Natur – und dem Rasen natürlich. Nach ein paar Tagen Sonderurlaub in Stuttgart geht es auch für ihn weiter zum ATP-Turnier im Queen’s Club, London, das für viele Spieler nach dem Weissenhof als ideale Vorbereitung für Wimbledon gilt.

Roger Federer übrigens, der trotz seiner Pleite in Stuttgart seinen achten Titel auf dem heiligen Rasen anpeilt, lässt Queen’s aus und muss ins westfälische Halle. Dort hat er einen lebenslänglichen Vertrag mit den Gerry Weber Open.