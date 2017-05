Planned-Parenthood-Gala in New York Scarlett Johansson setzt ein Zeichen gegen Trump

Von red/dpa 03. Mai 2017 - 11:29 Uhr

Die amerikanische Gesundheitsorganisation Planned Parenthood feiert ihren hundertsten Geburtstag. Zur Gala erschienen viele weibliche Prominente, die sich gegen Donald Trumps Forderungen stellen.





New York - Es ist ein Statement gegen US-Präsident Donald Trump: Auf der Gala zu Ehren des 100. Geburtstages der Organisation Planned Parenthood in New York zeigten sich viele prominente Frauen. Trumps Regierung möchte die finanzielle Unterstützung für die Organisation streichen, da in deren Kliniken auch Abtreibungen angeboten werden.

Bei der Feier hielt unter anderem die ehemalige US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton eine Rede zum Thema Gleichberechtigung der Frau. Außerdem erhielt Clinton eine Auszeichnung für ihre Arbeit bei der sie Planned Parenthood unterstützt.

