PKW-Brand in Bietigheim-Bissingen Auto in Gewerbegebiet angezündet

27. November 2016

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannte ein Auto in einem Gewerbegebiet in Bietigheim-Bissingen aus. Die Polizei geht davon aus, dass es Brandstiftung war.





Bietigheim-Bissingen - In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannte ein Auto in einem Gewerbegebiet in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) fast völlig aus. Wie die Polizei berichtet, entdeckte ein Mitarbeiter eines Wachdienstes um 0:15 Uhr ein brennendes Auto an der Asperger Straße. Offenbar hatte ein Unbekannter den Ford S-Max in Brand gesetzt. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei noch völlig unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 45 000 Euro. In dem Gewerbegebiet sind Firmen wie Bosch, Porsche oder ElringKlinger angesiedelt.

