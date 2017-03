Pizza Dolce al Cioccolato So sieht die Schoko-Pizza in echt aus

Von noa 23. März 2017 - 14:25 Uhr

Mit diesem Foto wirbt Dr. Oetker für seine Schoko-Pizza.Foto: Dr. Oetker

Angeblich kein Aprilscherz: Zu Beginn des nächsten Monats soll eine Schoko-Pizza auf den Markt kommen – und das Netz dreht durch. Die ersten Erfahrungsberichte gibt es schon.

Stuttgart - Es war eine Neuigkeit, die das Netz zum Ausrasten gebracht hat: Als der Lebensmittelhersteller Dr. Oetker in dieser Woche verkündete, eine Schokoladen-Pizza auf den Markt bringen zu wollen, gab es in den sozialen Netzwerken zahlreiche Reaktionen – von „igitt“ bis „traumhaft“ war alles dabei. Die süße Variante Pizza Dolce al Cioccolato, die ab dem 1. April in den Tiefkühlregalen der Nation zu finden sein soll, besteht aus Milchschokolade-Raspeln, Schokoladen-Tröpfchen und weißen Schokoladen-Stückchen. Es handele sich dabei nicht um einen Aprilscherz, wie der Hersteller auf Twitter betont:

Der Schokoladenhersteller Ritter Sport aus Waldenbuch, der im vergangenen Jahr mit der Einhorn-Schokolade einen Coup landete, erlaubte sich einen kleinen Scherz – und postete dieses Foto bei Facebook: Dr. Oetker reagierte umgehend darauf – und wünschte den Kollegen via Twitter Mut.

@RITTER_SPORT_DE Wird bestimmt ein Renner in den Verkaufsregalen! Nur Mut, Freunde!— Dr. Oetker Pizza DE (@DrOetkerPizzaDE) 22. März 2017