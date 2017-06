Pforzheim Pkw landet nach Aufprall auf dem Dach

Von red/pol 17. Juni 2017 - 15:46 Uhr

Der eine Fahrer hat Grün, der andere wähnt sich ebenfalls in der Grünphase: In der Pforzheimer Innenstadt ist es am Samstag zu einem heftigen Unfall gekommen.





Pforzheim - Ein spektakulärer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagmorgen um 9.25 Uhr in Pforzheim auf dem Bahnhofplatz. Ein 43-jähriger Mann fuhr mit seinem Opel-Kombi auf dem Bahnhofplatz in Richtung Nordstadtbrücke.

Nach seinen Angaben fuhr er bei Grünlicht in den Einmündungsbereich einer Querstraße ein, konnte aber wegen eines Linienbusses zunächst nicht weiterfahren. Zur selben Zeit stand ein 30-Jähriger mit seinem Mercedes als erster auf der linken Fahrspur auf eben dieser Querstraße. Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhr der 30-jährige los. Der Opel-Fahrer fuhr ebenfalls weiter. Im Einmündungsbereich fuhr der Opel dem Mercedes in die Fahrerseite.

Dieser driftete dadurch auf die Mittelinsel des Bahnhofplatzes, wo er drei Bäume streifte, zur Seite stürzte und schließlich auf dem Dach landete. Der Fahrer des Mercedes erlitt leichtere Verletzungen und musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden beträgt rund 30.000 Euro.

Zum Fahrverhalten des Opel-Fahrers und der Verkehrssituation mit dem Linienbus sucht die Polizei noch Zeugen. Die Angaben des Mercedesfahrers, bei Grünlicht losgefahren zu sein, werden durch Zeugenangaben bestätigt.

Der Unfallaufnahmedienst des Verkehrskommissariats bittet um Hinweise unter Telefon 07231/186-4100.