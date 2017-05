Pflegemangel in der Region Stuttgart Viel Platz im Schwesternzimmer

Von Julian Illi 28. Mai 2017 - 13:04 Uhr

Bei einer Protestaktion macht die Gewerkschaft Verdi auf die heikle Personalsituation in Krankenhäusern aufmerksam.Foto: factum/Granville

Die Klinikchefs in der Region suchen händeringend nach Fachkräften, vor allem in der Pflege. Der Mitarbeitermangel führt zu geschlossenen Stationen, immer mehr Leiharbeit – und teils illegalen Beschäftigungsverträgen.

Region Stuttgart - Wer derzeit eine Ausbildung in der Krankenpflege abschließt, muss sich um seine Zukunft keine Sorgen machen: Dutzende Stellen sind auf den Klinikstationen in der Region Stuttgart unbesetzt, um die Fachkräfte ist ein regelrechter Verteilungskampf zwischen den Standorten ausgebrochen. Allein an den Krankenhäusern in Ludwigsburg und Marbach zählt die Regionale Klinikenholding (RKH) mehr als 40 unbesetzte Arbeitsplätze, auch in anderen RKH-Kliniken sind Stellen offen. In Ludwigsburg, dem größten Haus der Holding, hat der Personalengpass bereits dazu geführt, dass ein Fachbereich der Unfallchirurgie mit zehn Betten geschlossen werden musste. „Es ist für uns das zentrale Thema der Zukunft“, sagt der Regionaldirektor Olaf Sporys.

Dabei ist der Kreis Ludwigsburg nicht allein: von rechnerisch 54 offenen Stellen spricht Ulrike Fischer vom Klinikum Stuttgart, wobei die 100-Prozent-Jobs auch auf mehrere Schultern aufgeteilt werden könnten. Anja Dietze, die Sprecherin des Klinikums Esslingen, sagt: „Es ist keine komfortable Situation“. Vor allem auf den Normalstationen und bei der Geburtshilfe gebe es personelle Engpässe.

Dutzende Stellen in der Region Stuttgart sind unbesetzt

Die Gründe für den Mitarbeitermangel sind meist die selben: der demografische Wandel, eine sinkende Attraktivität des Berufs, der mäßige Lohn (rund 2500 Euro Einstiegsgehalt bei einer 39-Stunden-Woche), die Schichtarbeit und die regelmäßigen Wochenenddienste. Vieles davon prägt den Beruf schon lange, doch die immer weiter steigende Belastung hält wohl viele von einer Karriere in der Pflege ab. Es gibt immer weniger Personal für immer ältere und schwerer erkrankte Patienten. „Die Verdichtung ist ausgereizt“, sagt der Bietigheimer Pflegedirektor Johann Bernhardt.

Die, die sich doch für eine Karriere in der Pflege entscheiden, steigen überdies schnell wieder aus. Zwischen zwei und vier Jahren bleibe eine Fachkraft derzeit im Beruf, sagt Bernhardt. Da die Mitarbeiter um ihren Wert wissen, kommt eine hohe Fluktuation zwischen den Häusern hinzu. Gerade im Ballungsraum Stuttgart sei die Wechselbereitschaft hoch, erklärt Anja Dietze.

Ausfälle, sei es durch Kündigung oder Krankheit, sind für die Klinikchefs kaum mehr zu kompensieren, weshalb viele Häuser auf fremdes Personal zurückgreifen. Das Klinikum Esslingen beschäftigt Zeitarbeiter, in Stuttgart kommen Leasingkräfte zum Einsatz. 57 Stellen in der Pflege seien derzeit so besetzt, sagt Ulrike Fischer. Hinzukommen 36 Vollzeitkräfte im sogenannten Funktionsdienst, also in der Ambulanz, der Notaufnahme oder im Krankentransport. Ziel sei es, die Stellen dauerhaft mit festangestelltem Personal zu besetzen – wenn sich denn Bewerber finden.

Viele Freiberufler in der Pflege sind Scheinselbstständig

Ein Grund, warum die Kliniken auf die Hilfe von Zeitarbeitsfirmen setzen, ist die heikle rechtliche Situation. Bis vor Kurzem arbeiteten regelmäßig selbstständige Schwestern auf den Stationen, gerade im Wochenend- oder Nachtdienst. Immer wieder mahnten Kontrolleure dieses Modell an. Es handele sich oftmals um abhängig Beschäftigte, nicht um Freiberufler lautete zum Beispiel das Kredo der Rentenkassen. Mit anderen Worten: zahlreiche Schwestern und Pfleger waren scheinselbstständig.

Wie viele solcher Fälle es gibt, ist nicht aktenkundig, die Dunkelziffer ist hoch. Bei der Rentenversicherung in Berlin spricht man von einem „bundesweiten Trend“ in jüngerer Vergangenheit, freiberufliche Pflegekräfte bei Engpässen einzusetzen. Mitarbeiter, die durch Dienstleistungsunternehmen vermittelt wurden, würden vor allem bei „außergewöhnlichen“ Arbeitsbelastungen eingesetzt. Besonders betroffen seien OP-Fachkräfte und Anästhesiepfleger, teilt die Rentenversicherung mit. Sei mehreren Jahren gingen regelmäßig „einige Hundert Anträge“ ein, die den arbeitsrechtlichen Status dieser Mitarbeiter klären sollen. Ein Rückgang der Zahlen sei nicht zu beobachten. Auch Sozialrichter verhandeln diese Beschäftigungsverhältnisse immer wieder, zum Beispiel, wenn sich die Betroffenen gegen die Feststellung der Scheinselbstständigkeit wehren.

Allein vor dem Sozialgericht Heilbronn waren zuletzt drei solcher Fälle anhängig, bundesweit seien es „mehrere Hundert Verfahren“, erklärt die Deutsche Rentenversicherung. „Weit überwiegend“ würden die Gerichte dabei die Pfleger als abhängig beschäftigt ansehen, sagt Dirk Manthey, der Sprecher der Rentenversicherung Bund – also als Scheinselbständige, für die der Arbeitgeber dann Sozialabgaben nachzahlen muss.

Die Kliniken scheinen daraus ihre Schlüsse gezogen zu haben. Vor zwei Jahren habe man solche Verträge auf Null zurückgefahren, sagt die Ludwigsburger Pflegedirektorin Silvia Hooks; auch in ihren Häusern gebe es solche Verträge nicht, erklären Ulrike Fischer und Anja Dietze. Stattdessen versuchen die Kliniken, die offenen Stellen mit frisch ausgebildetem Personal zu besetzen. Viele Träger haben große Pflegeschulen, deren Absolventen dringend benötigt werden, auch ausländisches Pflegepersonal rückt immer mehr in den Fokus der Klinikleitungen. Für den RKH-Regionaldirektor Olaf Sporys ist das Wichtigste aber: „Wir müssen den Beruf attraktiver gestalten“.