Pferderennen in Ascot Herzogin Kate bezaubert in weißer Spitze

Von ps 21. Juni 2017 - 11:10 Uhr

Das weltberühmte Pferderennen in Ascot lockt jedes Jahr jede Menge Stars und die Royals auf das Gelände rund um die Rennbahn. Herzogin Kate bezauberte bei der Eröffnung in einem weißen Kostüm.





Stuttgart - Die britische Königin Elizabeth II. hat das traditionelle Pferderennen in Ascot eröffnet. Am Dienstagnachmittag erschien sie in einem hellgrünen Kostüm und fuhr gemeinsam mit Prinz Philip in einer Kutsche vor. Traditionell drehte sie zum Auftakt des fünftägigen Spektakels eine Runde mit der Kutsche auf der Rennstrecke.

Das Pferderennen auf der berühmten Rennstrecke in Ascot, südlich von Windsor, lockt jedes Jahr Pferde-Fans und Hut-Liebhaber. Neben dem Reitsport liegt ein besonderes Augenmerk auf den neuesten Hutkreationen der Damen. Jedes Jahr werden Wetten darauf abgeschlossen, welche Farbe der Hut der Königin hat.

Herzogin Kate zeigt sich in diesem Jahr einmal mehr ganz in weiß. Auf den ersten Blick könnte man meinen, Kate habe ihr Kleid vom letzten Jahr wieder aus dem Schrank geholt. Die neue Kreation von Alexander McQueen unterscheidet sich aber vor allem in der Rocklänge von dem Vorjahresmodell. Entschied sich die Herzogin bei ihrem ersten Besuch in Ascot noch für einen braven Midi-Rock, durfte es in diesem Jahr schon etwas kürzer sein.

Diana-Moment

Im Netz wird das weiße Kleid aus Spitze bereits mit einem Outfit von Prinzessin Diana aus dem Jahr 1980 verglichen. Ähnlich wie damals beim Rock von Diana, konnte man auch bei Kate die Oberschenkel erkennen, wenn das Sonnenlicht auf ihr weißes Kleid fiel. So bekam die Ehefrau von Dianas Sohn Prinz William 37 Jahre später ihren „Diana-Moment“ in Ascot.