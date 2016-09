Pferde auf der Autobahn Autofahrer stirbt bei Kollision

Von red/dpa 12. September 2016 - 14:17 Uhr

Rettungskräfte an dem zerstörten Auto: Der Fahrer konnte einer Herde von Pferden auf der Autobahn nicht mehr ausweichen.Foto: dpa

Entlaufene Pferde haben am Montagmorgen einen schlimmen Unfall auf der Autobahn 45 im Siegerland verursacht.

Dortmund - Entlaufene Pferde haben auf der Autobahn 45 im Siegerland einen folgenschweren Unfall verursacht. Ein 45 Jahre alter Mann aus Köln fuhr am frühen Montagmorgen mit seinem Wagen in die Tiere. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei mitteilte. Ein zweiter Autofahrer erlitt beim Anblick der Unfallstelle einen Schock.

Die Pferde waren von einer nahegelegenen Koppel geflüchtet. Nach ersten Erkenntnissen hatte eine Wildschwein-Rotte den Zaun der Koppel zerstört und die Pferde aufgescheucht. Die Tiere sollen zunächst auf der Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund gestanden haben und dann kurz vor dem Unfall über die Mittelleitplanke gesprungen sein.